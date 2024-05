Buscará Xóchitl frenar tráfico de Fentanilo y armas a EUA

Para evitar el ingreso de armas y fentanilo al país, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, buscará un acuerdo fronterizo con Estados Unidos en caso de verse beneficiada en las próximas elecciones.



Frente a una multitud de jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) la candidata expresó su postura en diferentes temas, al igual que sus propuestas de campaña, durante el Foro Actúa organizado por la institución



“Yo estoy pensando claramente hacer un acuerdo con Estados Unidos para el tema de aduanas, necesitamos parar la entrada de fentanilo a México, necesitamos parar la entrada de armas y necesitamos darle seguimiento al lavado de dinero, si no lo hacemos con un acuerdo internacional, difícil mente lo vamos a poder hacer solos”, sentenció Gálvez.



A manera de arropar a Xóchitl Gálvez en este evento, acudió la candidata y actual diputada local del PRI Lorena de la Garza, su asesor, Idelfonso Guajardo y el vocero de campaña, Francisco Cienfuegos.



A diferencia de la visita del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, al mismo foro, esta ocasión fue evidente que la afluencia de estudiantes se incrementó ya que hubo más filas y hasta se llenaron las gradas superiores del auditorio.



Entre aplausos Gálvez refrendó su postura firme ante el país vecino, en un ejercicio hipotético, donde Estados Unidos pretende imponer impuestos a las exportaciones mexicanas si no hay respaldo de las fuerzas armadas para mitigar el paso fronterizo de migrantes.



“Yo no cedería a la primera, la verdad sería muy cobarde decir inmediatamente te mando a las fuerzas armadas, llamaría a Idelfonso Guajardo y le diría que aranceles les podemos poner nosotros a Estados Unidos”, agregó la candidata.



Al finalizar el itinerario del foro, los estudiantes intentaron comenzar una porra, llamando presidenta a la candidata, sin embargo, no la continuaron otros alumnos que se formaron para tomarse una foto grupal en el escenario.



Este es el segundo foro Actúa con los candidatos presidenciales al cual no ha asistido la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum y no ha sido confirmada por la institución, ante esto Xóchitl lanzó nuevamente la invitación a la morenista para que acuda al evento.

