Buscará Fiscalía nueva imputación contra presunta extorsionadora

Buscarán reforzar pruebas luego de que juez no vinculara a proceso a una persona acusada por este delito debido a inconsistencias en los elementos presentados

El Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la autoridad trabaja en el fortalecimiento de pruebas en casos de extorsión, luego de que un juez no vinculara a proceso a una persona acusada por este delito debido a inconsistencias en los elementos presentados.

El funcionario detalló que uno de los casos recientes corresponde a la detención de una mujer identificada como Diana “N”, de 39 años, quien fue capturada el pasado 19 de marzo de 2026 por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en el municipio de Guadalupe, tras ser señalada por su presunta participación en un caso de extorsión con un trasfondo personal.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría exigido a la víctima un pago de 300 mil pesos a cambio de no difundir un video comprometedor que podría afectar su imagen.

El caso, según el Ministerio Público, tendría un componente personal, ya que la víctima presuntamente mantenía una relación con la pareja de la detenida, situación que habría sido utilizada como medio de presión para solicitar el dinero, configurando así una conducta compatible con el delito de extorsión.

No obstante, Flores Saldívar explicó que, en este caso, los datos de prueba consistían principalmente en capturas de pantalla —conocidas como “pantallazos”— en las que presuntamente se exigía el dinero.

Sin embargo, el juez de control determinó que era necesario verificar la autenticidad y certeza de dichos elementos antes de proceder legalmente.

Ante ello, indicó que se buscará integrar una nueva imputación, ahora respaldada por pruebas periciales que permitan sustentar de manera sólida los señalamientos de la víctima.

“Se tienen que justificar mediante pruebas periciales para acreditar los supuestos que refiere la víctima”, puntualizó.

En paralelo, el fiscal se refirió a casos recientes de extorsión telefónica, entre ellos uno registrado en una farmacia ubicada sobre la avenida Universidad, en el municipio de San Nicolás.

Al respecto, señaló que la autoridad ha intensificado las campañas de prevención para evitar que ciudadanos y comerciantes caigan en este tipo de engaños.

“Hemos realizado mucha difusión para que la gente no caiga en este tipo de extorsiones telefónicas”, indicó.

Flores Saldívar explicó que algunas de las características más comunes de estas llamadas incluyen el uso de números foráneos, solicitudes urgentes de dinero, así como ofrecimientos sospechosos o promesas de supuestas recompensas, por lo que exhortó a la población a mantenerse alerta.

Finalmente, reiteró que la prevención y la denuncia son fundamentales para combatir este delito, al tiempo que la Fiscalía continuará fortaleciendo sus investigaciones para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.