Dicta juez no vinculación a proceso a presunta extorsionadora

Juez estima que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no son suficientes para acreditar la responsabilidad de la imputada en el delito de extorsión

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La mujer identificada como Diana “N”, de 39 años, quien fue detenida por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones en Guadalupe, tras ser señalada por su presunta participación en un caso de extorsión no fue vinculada a proceso.

Esto luego de que el juez estimará que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron suficientes para acreditar la responsabilidad de la imputada en el delito de extorsión.

La presunta fue capturada el pasado 19 de marzo de 2026, tras extorsionar a una mujer con publicar un video íntimo de ella, ante esto la audiencia se llevó a cabo este 22 de marzo donde se llegó a su no vinculación.

Origen del conflicto y contacto con la víctima

De acuerdo con las indagatorias, el conflicto se originó luego de que la mujer encontrara en el celular de su esposo un video grabado tiempo atrás, presuntamente con una cámara oculta, en el que él aparecía en una situación íntima con otra mujer.

Posteriormente, la identificó como Fabiola, quien se desempeñaba como maestra de gimnasia de su hija.

Tras el hallazgo, Diana “N” se habría comunicado con ella y, en un primer momento, le envió el material mediante mensajes, para después amenazarla con difundirlo.

Le pedía dinero a cambio de no difundir un video

De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría exigido a la víctima un pago de 300 mil pesos a cambio de no hacer público un video comprometedor que podría afectar su imagen.

El caso, según los datos recabados por el Ministerio Público, tiene un componente personal, ya que la víctima presuntamente mantenía una relación con la pareja de la detenida.

Este elemento habría sido utilizado como medio de presión para solicitar el dinero, configurando así una conducta compatible con el delito de extorsión, previsto en el Código Penal vigente en el estado.