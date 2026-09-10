Buscan a presunto asesino de hombre hallado sin vida en Céntrika

Los indicios encontrados en el sitio apuntan a que se trataría de un asesinato, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones

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Buscan al presunto asesino de un hombre localizado sin vida al interior de un departamento de las Torres Elite, en el complejo habitacional Céntrika, donde las autoridades ya analizan las cámaras de videovigilancia para tratar de identificar y ubicar al responsable.

Javier Flores, fiscal General de Justicia del estado, precisó que están obteniendo y analizando las imágenes de las cámaras instaladas tanto en la torre de departamentos como en las inmediaciones del inmueble.

“Se están haciendo las labores de investigación, se están realizando los exámenes periciales, como fecha de muerte la tenemos el día sábado al parecer, sábado y pues está practicando las autopsias y vigilando cámaras para dar con el presunto”, precisó Javier Flores, fiscal del estado.

La víctima, un hombre de entre 30 y 35 años, fue localizada durante las primeras horas del martes pasado al interior del departamento 448B, ubicado en el cuarto piso de las Torres Elite.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado acostado sobre una cama. En el lugar también se localizaron manchas hemáticas y se observó desorden al interior del departamento.

Los indicios encontrados en el sitio apuntan a que se trataría de un asesinato, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada.

Las autoridades continúan con los exámenes periciales, la autopsia y el análisis de las imágenes de videovigilancia para obtener información que permita identificar y localizar al presunto responsable.