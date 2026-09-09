Asesinan a hombre en departamento de Torre Elite de Céntrika

Hasta el momento, N. permanece como la identidad de la víctima, ya que las autoridades no han revelado oficialmente su nombre.

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Un hombre de entre 30 y 35 años fue localizado asesinado al interior de un departamento de la Torre Elite, en el complejo habitacional Céntrika, durante los primeros minutos de este martes.

Los hechos fueron reportados poco después de las 00:00 horas, luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades sobre una situación sospechosa en un departamento ubicado en el cruce de Lago de Chihuahua y Lago Grande.

Elementos policiacos se movilizaron hasta el sitio y localizaron al hombre sin vida en el cuarto piso, específicamente en el departamento 448 B.

De acuerdo con testigos, el cuerpo se encontraba a un costado de la cama. En el interior de la habitación también fueron localizadas manchas hemáticas y diversos objetos en desorden, por lo que las autoridades investigan si el hombre fue víctima de una agresión.

La zona fue acordonada por los elementos policiacos, mientras agentes ministeriales y peritos realizaban las diligencias correspondientes para recabar evidencias y establecer cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, N. permanece como la identidad de la víctima, ya que las autoridades no han revelado oficialmente su nombre.

Las investigaciones continúan para determinar el móvil del asesinato y establecer quién o quiénes serían los responsables.