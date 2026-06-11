Buscan a hombre ligado a feminicidio en Monterrey

La Fiscalía no ha informado sobre una identificación plena del sospechoso ni ha revelado mayores detalles sobre su identidad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones para ubicar al presunto responsable del feminicidio de una joven identificada preliminarmente como Jimena Nayeli, cuyo cuerpo fue localizado en un domicilio de la colonia Burócratas Municipales, al sur de Monterrey.

Aunque las autoridades trabajan sobre una línea de investigación relacionada con una persona cercana a la víctima, la Fiscalía no ha informado sobre una identificación plena del sospechoso ni ha revelado mayores detalles sobre su identidad. Sin embargo, confirmó que las diligencias continúan para dar con su paradero.

El fiscal general del estado, Javier Flores, informó que durante un cateo realizado recientemente en la vivienda donde ocurrió el hallazgo fueron localizadas otras partes del cuerpo de la joven, lo que ha permitido avanzar en la integración de la carpeta de investigación.

“Se están haciendo las diligencias primarias, el día de ayer se realizó la práctica de una diligencia de cateo, se encontraron diversas partes que le faltaban a la occisa y se están en las labores para dar con el paradero del sospechoso”, precisó el fiscal del estado.

El caso salió a la luz luego de que vecinos de la calle 17 de Diciembre reportaran olores fétidos provenientes de una vivienda de la colonia Burócratas Municipales. Tras acudir al lugar, las autoridades localizaron parte del cuerpo de la víctima debajo de la base de una cama.

Posteriormente, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron un cateo en el inmueble, donde encontraron más restos humanos que presuntamente corresponden a la joven.

De acuerdo con las indagatorias, Jimena Nayeli residía en el domicilio desde hacía varios años y compartía la vivienda con una familiar.

“Vivía en compañía de una tía, creo que su madre se encontraba en el extranjero, tenía comunicación diaria y constante con ellas”, señaló Flores.