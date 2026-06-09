Catean vivienda donde localizaron cuerpo de mujer desmembrada

Al momento la ahora occisa fue identificada como Jimena Nayeli de 20 años, originaria de Veracruz, quien llevaba dos meses habitando la casa.

Un despliegue policiaco se registró en la colonia Burócratas Municipales, en el municipio de Monterrey, en una vivienda donde fue hallado el cuerpo de una mujer desmembrado.

El hecho ocurrió la mañana del lunes sobre la calle 17 de diciembre, donde la mujer fue encontrada sin vida, debajo de la cama, con múltiples signos de violencia, pues el cuerpo no contaba con cabeza y brazos.

Ante esto elementos de la agencia estatal de investigaciones, binomios K9 y fuerza civil acudieron a la zona para realizar un cateo en la vivienda y comenzar con las investigaciones.

Al momento la ahora occisa fue identificada como Jimena Nayeli de 20 años, originaria de Veracruz, quien llevaba dos meses habitando la casa con un hombre no identificado de entre 20 y 25 años, presuntamente su pareja sentimental de quien no se conoce su paradero.

Se esperará a la información oficial de la autoridad luego de las investigaciones y de las pistas que pueda arrojar el cateo.