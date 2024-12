Busca recuperar a perrita; la roban de casa en San Nicolás

Maya y su dueña Stephany disfrutaban cada momento que podían pasar juntas, hasta que un hombre entró a robar a su casa; no solo se llevó pertenencias de la familia sino también a su fiel compañera, Maya.

“Maya es como mi bebé y pues me dolió mucho el saber que se la habían llevado y solamente quiero principalmente que esté bien”, mencionó.

Fue el pasado jueves 5 de diciembre que el hombre entró a la casa ubicada en la colonia Parque La Talaverna, en el municipio de San Nicolás, cuando Stephany se encontraba trabajando.

En un principio pensó que Maya había salido asustada tras el robo pero la can Boston Terrier, debido al frío de ese día y que es propensa a tener problemas de piel, estaba sujetada a una correa de cuatro metros al interior de la casa.

Rápidamente Stephany publicó en redes sociales que buscada a su pequeña Maya que apenas en febrero cumplirá los dos años.

Una persona la contactó y le dijo que la había visto en compañía de un hombre joven y con tatuajes sobre la avenida Calzada Unión, a un kilómetro de su casa.

“Cerca de una ferretería y que a la vuelta dijo, vi a tu perrita, dijo traía una correa fosfo y sí justo, traía una correa verde fosfo y dijo sí, un señor y ya me dio las características, ahí la amarró y como se fue a la avenida por un taxi y volvió por ella”, comentó.

Stephany no pierde la esperanza de recuperar a Maya, ofrece 10 mil pesos de recompensa a quien devuelva al ser de cuatro patas más importante de su vida.

Si tiene información comunicarse al 8110081606.

Como características particulares Maya tiene un ojo azul y otro café y solo levanta una de sus orejitas.

“Si tú eres la persona que se la compraste a la persona que me la haya robado sin saber pues no pasa nada, solamente te pido que me busques y te regresaría lo que te haya costado o lo que pidas ya que pues Maya no es un perrito, es parte de mi familia”, agregó.





