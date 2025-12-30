Busca alcalde de García a chofer despedido de ruta 38

Tras el revuelo que generó el despido de Don Edgar, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, le ofreció 'chamba en el Garcibus'.

En estos últimos días, don Edgar Díaz, chofer de la ruta 38 Paraje en García, conocido por disfrazarse de acuerdo con los días festivos, fue tendencia en redes sociales, después de que se dio a conocer que fue despedido.

Después de que la noticia se hizo viral, la empresa salió a confirmar lo que en principio se pensó solo era un rumor, y no solo eso, sino que compartieron las imágenes de una cámara de seguridad en donde señalan las presuntas causas de su despido.

"Al viejón lo despidieron, era chofer de un camión urbano, pero que no se me agüite, estamos para hacer equipo", escribió el alcalde en una publicación en sus redes sociales para localizar a don Edgar.

Hasta el momento, se desconoce si el edil ya logró contactarse con el señor Edgar, quien actualmente trabaja como taxista.

Salto a la fama

Edgar Díaz llevaba 24 años de servicio como operador de rutas urbanas en Nuevo León; sin embargo, saltó a la fama gracias a las redes sociales, para mostrar que se disfrazaba en las fechas festivas; además, adornaba su camión de la ruta 38 y regalaba dulces con un mensaje emotivo a los pasajeros.

Sin duda, esto cautivó a los usuarios de las redes sociales, quienes reconocieron su esfuerzo y actitud.

Uno de los momentos más virales del señor Díaz fue cuando se disfrazó como el vaquero Woody de Toy Story para celebrar el Día del Niño, en donde adornó con globos el camión y además regaló dulces a los pasajeros.

También celebró el 'Día de las Madres', ocasión que aprovechó para regalar un chocolate a las madres de familia que abordaban la ruta un 10 de mayo.

Estos son algunos de los disfraces que usó don Edgar para celebrar el Día del Niño, Halloween, y Navidad.

Controvertido video divide opiniones

Después del revuelo e incluso indignación que expresaron algunos usuarios tras enterarse del despido del chofer. Salió a la luz pública un video que muestra las presuntas causas por las que pudo haber sido despedido.

Entre ellas, el uso del celular mientras conduce, fumar dentro de la unidad y recibir pagos en efectivo, cuando el sistema establece otros métodos de cobro.

Sigue en las calles, pero ahora como taxista

Pese a que una puerta se le cerró, el señor Edgar no se desanimó y buscó la manera de salir adelante.

Y para ello cambió las rutas urbanas por un vehículo de alquiler y ahora presta sus servicios como taxista.

Aunque no descarta regresar en un futuro a conducir en las rutas urbanas de la metrópoli regia.

Recientemente, el señor Edgar Díaz festejó su cumpleaños y agradeció el apoyo de la comunidad.