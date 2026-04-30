Bajo investigación, muerte de joven en celdas de García

El joven fue detenido por policías municipales tras una disputa administrativa y trasladado a los separos, donde más tarde fue encontrado sin vida

La muerte de un joven al interior de las celdas municipales de García ha encendido las alarmas en Nuevo León, luego de que la Fiscalía estatal iniciara una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si hubo irregularidades en la actuación de los elementos policiacos que realizaron la detención.

El Fiscal General del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que el caso ya es analizado por la autoridad ministerial tras las denuncias de familiares, quienes señalaron posibles anomalías en torno a lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven habría sido detenido por policías municipales tras una disputa administrativa y posteriormente trasladado a los separos, donde más tarde fue encontrado sin vida.

“Fue el parte de la policía que está detenido con una disputa administrativa y al parecer llega la policía y le aprehenden y le detienen”, explicó el fiscal al detallar la versión inicial de los hechos.

Indicó que actualmente se revisan informes policiales, entrevistas y otras evidencias para determinar en qué condiciones fue arrestado, cuál era su estado físico al momento de ingresar a las celdas y qué sucedió durante su estancia.

Flores Saldívar agregó que la Fiscalía trabaja en conjunto con peritos forenses para establecer la causa exacta de la muerte, al tiempo que se analiza si existió alguna omisión o responsabilidad por parte de los oficiales involucrados.

La investigación permanece abierta y será conforme avancen los peritajes cuando se definan posibles responsabilidades penales o administrativas.