Investigan muerte de joven en celdas municipales de García

De acuerdo con los primeros reportes, el ahora fallecido había sido detenido presuntamente por su participación en una riña registrada dentro del municipio

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Autoridades estatales y municipales investigan la muerte de un joven de 23 años ocurrida al interior de las celdas municipales del municipio de García, en las instalaciones del Comando Central de Operaciones Policiales (CCOP), ubicadas en la colonia Hacienda del Sol, sobre la avenida Heberto Castillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el ahora fallecido había sido detenido presuntamente por su participación en una riña registrada dentro del municipio y posteriormente fue trasladado a las instalaciones policiacas para quedar a disposición de la autoridad correspondiente.

Sin embargo, trascendió que al momento de su ingreso el joven presentaba diversos golpes en distintas partes del cuerpo, lesiones que presuntamente habrían derivado en su fallecimiento mientras permanecía al interior de una de las celdas.

La situación movilizó a corporaciones policiacas y personal ministerial, quienes acudieron al sitio para iniciar las indagatorias y recabar evidencias que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existió alguna responsabilidad.

Elementos de servicios periciales realizaron el procesamiento del área, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la autopsia de ley y establecer con precisión la causa de muerte.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación en torno al caso.