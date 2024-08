Baja en Guadalupe incidencia de vecinos ruidosos

En la zona metropolitana de Monterrey, las quejas por vecinos ruidosos ocupan en primer lugar en la gama de motivos que generan disputas vecinales, sin embargo, hay algunos municipios donde la incidencia está a la baja.

Es el caso del municipio de Guadalupe donde si bien, se han incrementado las sanciones, también han bajado significativamente los reportes de vecinos ruidosos.

De acuerdo con reportes oficiales, de enero a julio de este año se han registrado 1,562 reportes de vecinos ruidosos lo cual es casi 40% menos que los 2,580 casos del mismo periodo del año pasado y 63% menos que los 4,275 del 2022.

En tanto, las sanciones sí han subido pues este año van 734 aplicadas que con 7.31% más que las 684 del 2023 y 181% más que las 261 del 2022.

El municipio lo atribuye la disminución de reportes a que hay una mayor conciencia entre la población de respetar al vecino y también a que los mismos habitantes ven que la autoridad sí actúa con más prontitud lo cual inhibe esa conducta nociva.

El aumento en las sanciones se atribuye a que se le da un seguimiento más puntual a los casos y se actúa contra los vecinos que sobrepasan la norma.

Emilio Grimaldo, director de Prevención Social de Guadalupe, señaló que el municipio tiene toda una estructura para atender el tema y para hacerle entender a la población sus implicaciones y cómo llegar a acuerdos con sus vecinos.

“Tenemos el programa de vecinos ruidosos: toda aquélla persona que exceda el ruido, los decibeles marcados pues genera una molestia entre los vecinos.

“´Oye, Guadalupe, no me dejas hacer fiestas´; no es que no te dejemos hacer fiestas sino que hay que respetar la voluntad de la otra persona y poder transitar en el diálogo para poder realizar algún tipo de evento con el que pueda salir afectado por ruido cualquiera otra persona”, expresó Grimaldo.

Grimaldo señaló que ese y otros problemas ahora se ventilan en juzgados cívicos.

“¿Qué es lo que ha pasado en Guadalupe en este entorno? Pues la falta de diálogo entre vecinos, esa parte de diálogo que nos hace tener conflictos vecinales, conflictos comunitarios, también mercantiles o civiles, en los cuales pues Guadalupe pone a disposición este juzgado cívico para que puedan venir a resolver de manera pacífica y con voluntariedad cualquier tipo de conflicto vecinal que se puedan suscitar”, afirmó.

Comentarios