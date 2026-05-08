Ayuda el DIF de Guadalupe a familia atropellada

El DIF municipal la apoyará con traslado hacia los puntos donde tenga que ir en busca de la reparación del daño tras el atropello que sufrió

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Luego de que INFO7 presentó el caso de una joven madre de familia que busca justicia tras ser arrollada junto con sus tres hijos por un automovilista que evadió la responsabilidad, el DIF de Guadalupe le entregó ayuda.

La señora Alondra Cabello requería una silla de ruedas nueva para desplazarse, tras haber sido operada de una fractura a raíz de ese accidente ocurrido el pasado 16 de febrero.

Y este miércoles, el director de Calidad de Vida del DIF municipal, Peter Palafox, le dio la sorpresa: llegó a su casa en la colonia Valle de Los Encinos y le entregó la silla de ruedas nueva.

El funcionario municipal le explicó que la presidenta del DIF, Blanca Treviño, instruyó al equipo a apoyarla.

Además, le entregó apoyo alimentario, toda vez que está en circunstancias vulnerables.

Adicionalmente, le ofreció apoyarla para el acompañamiento psicológico para sus hijos de 1, 3 y 4 años de edad que fueron arrollados junto con ella y que fueron hospitalizados de emergencia.

Igualmente, le extendieron el brazo de ayuda del DIF municipal para apoyarla con traslado hacia los puntos donde tenga que ir en busca de la reparación del daño, como la Fiscalía de Justicia, ya que ella, por sí sola, no podría desplazarse.

El sujeto que arrolló a esta familia no ha querido hacerse responsable de los gastos, según aseguró la afectada.

La administración del alcalde Héctor García también le está ofreciendo ayuda legal.