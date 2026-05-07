La arrolla auto junto a 3 de sus hijos; culpable sigue impune

Tras el percance, Alondra ha vivido un auténtico calvario por lo que pide la ayuda de las autoridades para dar con el responsable

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Este es el dolor de una madre de familia, Alondra Cabello González, quien a sus 26 años de edad ha vivido la peor de las experiencias: ver en peligro de muerte a tres de sus cuatro hijos.

Un conductor de un vehículo la arrolló a ella y a tres de sus hijos, de entre uno y cuatro años de edad, que iban en una carreola grande, el pasado 16 de febrero, en calles del municipio de Guadalupe.

"Al momento de yo verlos, tirados, llenos de sangre y mal, yo me asusté y empecé a gritar, empecé a a pedir ayuda, la persona huyó, nos dejó tirados, fue una experiencia fuerte ver a mis hijos de esa manera, sobre todo al bebé, que fue el que recibió el impacto más fuerte, ya que era el que venía en la parte delantera de la carreola", relató.

Esta joven madre de familia, que vive en la colonia Valle de los Encinos, en Guadalupe, vive un auténtico calvario, y pide la ayuda de las autoridades.

Sintió morir cuando se percató que podría perder a Yaziel Santiago, de un año de edad, a Maximliiano Sebastián, de tres, y a José Leonardo, de cuatro años y quien padece epilepsia.

Y de ahí, todos pasaron de emergencia al hospital, porque sus vidas estaban en riesgo.

"Yo escuchaba cosas de que el niño viene muy mal, de Santiago, que su cabecita estaba golpeada, que su estómago a la mejor tenía las vísceras reventadas, yo iba pensando lo peor", recordó.

Y 24 horas después, los niños fueron dados de alta, pero tienen daño emocional, y eso les causa retraso en el aprendizaje.

"Verlos ahí en las camas, casi casi dormidos, a Santiago con oxígeno, llenos de sangre, fue terrible, tengo terrores nocturnos, no duermo", explicó.

Ella fue operada por la fractura en tibia y peroné, y sigue en silla de ruedas.

"Me han dicho que ya puedo empezar a apoyar la pierna, con muletas, lo he intentado, pero el dolor es totalmente impresionante, entonces a mí me gustaría buscar una segunda opinión porque traté de usar la pierna como me dijeron y me salió una bolita en el tobillo", aseguró.

El sujeto que la arrolló ya está localizado, pero el caso no avanza; por eso, ella pide ayuda a la Fiscalía de Justicia para que revisen su expediente: 019818/2026

"Simplemente huyó, nos dejó tirados a nuestra suerte, ¿cómo se llama? Sé que se llama Alejandro, porque ya hemos llevado audiencias”, detalló.

-¿Iba intoxicado, con alcohol o drogas?, se le preguntó.

-Desconozco esa versión, pero lo más lógico es que podría ser que sí", respondió.

Ella lamentó la forma en que el sujeto respondió ante la gravedad de los acontecimientos.

"Como si fuéramos un pedazo de basura, prácticamente no le importó dejarnos ahí, a nuestra suerte", acusó.

"Me están tratando de presionar para que firme el perdón y llegue a un acuerdo, pero no estoy conforme con eso”, sostuvo.

-¿Qué pediría?

-Prisión preventiva al menos, hasta que se llegue a un arreglo.

Urge la reparación del daño y la atención emocional a sus niños.

"A raíz del accidente, prácticamente toda mi vida cambió. Y en lo emocional, en lo psicológico me está afectando demasiado, me siento como una carga", afirmó.

Este martes, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la visitó en su casa, para atender su caso y ofrecerle apoyo.

Le urge una silla de ruedas en buenas condiciones.

"De hecho, esta silla me la prestaron, es de mi vecinos", refirió.

Y requiere que la Comisión de Víctimas la atienda urgentemente.