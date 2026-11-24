Agua y Drenaje informó que, tras recuperar la energía en los Pozos Buenos Aires, se reanudó el bombeo y el servicio se normalizará gradualmente

El suministro de agua potable comenzó a normalizarse en el municipio de Santa Catarina, luego de que fuera restablecida la energía eléctrica en el Sistema de Pozos Buenos Aires, lo que permitió reanudar el bombeo hacia los tanques de almacenamiento.

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se logró recuperar el suministro eléctrico que había interrumpido el funcionamiento del sistema de abastecimiento.

Agua llegará paulatinamente a las colonias afectadas

A través de un comunicado, Agua y Drenaje de Monterrey señaló que, una vez restablecida la energía, se reanudaron las operaciones de bombeo para enviar agua a los tanques del municipio.

La dependencia explicó que el servicio en las colonias que registraron baja presión o falta de agua se recuperará de manera paulatina, conforme avance el llenado de los tanques y la distribución del suministro.

El organismo estatal reconoció la colaboración de la Comisión Federal de Electricidad para atender la problemática y agradeció a los usuarios por su paciencia y comprensión durante la interrupción del servicio.