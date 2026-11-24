Una falla en el suministro de energía eléctrica provocó la suspensión del funcionamiento del Sistema de Pozos Buenos Aires, lo que interrumpió el bombeo de agua hacia los tanques del municipio de Santa Catarina este lunes 23 de noviembre de 2026.
Debido a esta situación, decenas de sectores habitacionales podrían experimentar bajas presiones o falta de agua, mientras se realizan las gestiones necesarias para restablecer el servicio eléctrico y poner nuevamente en operación los equipos de bombeo.
De acuerdo con el aviso difundido sobre la interrupción del servicio, ya se cuenta con un reporte ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), identificado con el número D-1207738171.
Una vez que se restablezca el suministro eléctrico, los equipos del Sistema de Pozos Buenos Aires serán encendidos para reanudar el bombeo hacia los tanques municipales.
Mientras se resuelve la falla, las autoridades advirtieron que algunas colonias podrían registrar afectaciones en el suministro, por lo que pidieron comprensión a los habitantes.
¿Qué colonias de Santa Catarina podrían quedarse sin agua?
La afectación podría alcanzar a los siguientes sectores de Santa Catarina:
- Adolfo López Mateos Infonavit
- Alberto Escamilla
- Balcones de San Humberto
- Balcones de Santa Catarina
- Bosques de la Huasteca
- Bosques de Santa Catarina
- Centro
- Cerradas del Valle
- Cima del Poniente
- Cooperativa Unión del Noreste
- Cordilleras del Virrey
- Cumbres de Santa Catarina
- El Escorial
- Fraccionamiento Real del Valle
- Fraccionamiento Senderos
- Francisco Naranjo
- Hacienda El Palmar
- Indeco La Fama
- Industrial Cumbres
- Industrial Kalos
- Industrial La Puerta
- Industrial Las Palmas
- Industrial Los Nogales
- Industrial Marfer
- Industrial Martel
- Industrial Santa Catarina
- Industrial Stiva
- Infonavit La Huasteca
- Jardines de Santa Catarina
- Labores Nuevas
- La Fama
- La Joya
- Las Catarinas
- Lázaro Cárdenas
- Loma Pelona
- Lomas Altas
- Lomas de Santa Catarina
- Los Viñedos I y II
- Luis Echeverría
- Mártires de Cananea
- Miguel Hidalgo
- Mirador de las Mitras
- Nueva Santa Catarina
- Praderas de Santa Catarina
- Prados de San Jorge
- Prados de Santa Catarina
- Privada de las Montañas
- Privada Encinos
- Privadas de Santa Catarina
- Privada Valle Poniente
- Provivienda del Poniente
- Puerta de la Huasteca
- Puerta de las Mitras
- Residencial de la Sierra
- Residencial Panorámica
- Residencial Robles
- Residencial Santa Catarina
- Rincón de las Mitras
- Rincón del Poniente
- San Francisco
- San Gilberto
- San Humberto
- Santa Cecilia
- Tepeyac
- Unidad Industrial Nacional
- Zimix
- Zimix Ampliación
¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?
El restablecimiento del suministro de agua dependerá de que la CFE solucione la falla eléctrica. Posteriormente, se podrán reactivar los equipos de bombeo del Sistema de Pozos Buenos Aires para recuperar el abastecimiento hacia los tanques municipales.
Hasta el momento, el aviso no establece una hora específica para la recuperación del servicio, por lo que las colonias mencionadas podrían continuar con bajas presiones o interrupciones mientras se atiende el reporte.