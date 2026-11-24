Una falla de energía detuvo los Pozos Buenos Aires y el bombeo a los tanques; decenas de colonias podrían presentar baja presión o cortes de agua

Una falla en el suministro de energía eléctrica provocó la suspensión del funcionamiento del Sistema de Pozos Buenos Aires, lo que interrumpió el bombeo de agua hacia los tanques del municipio de Santa Catarina este lunes 23 de noviembre de 2026.

Debido a esta situación, decenas de sectores habitacionales podrían experimentar bajas presiones o falta de agua, mientras se realizan las gestiones necesarias para restablecer el servicio eléctrico y poner nuevamente en operación los equipos de bombeo.

De acuerdo con el aviso difundido sobre la interrupción del servicio, ya se cuenta con un reporte ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), identificado con el número D-1207738171.

Una vez que se restablezca el suministro eléctrico, los equipos del Sistema de Pozos Buenos Aires serán encendidos para reanudar el bombeo hacia los tanques municipales.

Mientras se resuelve la falla, las autoridades advirtieron que algunas colonias podrían registrar afectaciones en el suministro, por lo que pidieron comprensión a los habitantes.

¿Qué colonias de Santa Catarina podrían quedarse sin agua?

La afectación podría alcanzar a los siguientes sectores de Santa Catarina:

Adolfo López Mateos Infonavit

Alberto Escamilla

Balcones de San Humberto

Balcones de Santa Catarina

Bosques de la Huasteca

Bosques de Santa Catarina

Centro

Cerradas del Valle

Cima del Poniente

Cooperativa Unión del Noreste

Cordilleras del Virrey

Cumbres de Santa Catarina

El Escorial

Fraccionamiento Real del Valle

Fraccionamiento Senderos

Francisco Naranjo

Hacienda El Palmar

Indeco La Fama

Industrial Cumbres

Industrial Kalos

Industrial La Puerta

Industrial Las Palmas

Industrial Los Nogales

Industrial Marfer

Industrial Martel

Industrial Santa Catarina

Industrial Stiva

Infonavit La Huasteca

Jardines de Santa Catarina

Labores Nuevas

La Fama

La Joya

Las Catarinas

Lázaro Cárdenas

Loma Pelona

Lomas Altas

Lomas de Santa Catarina

Los Viñedos I y II

Luis Echeverría

Mártires de Cananea

Miguel Hidalgo

Mirador de las Mitras

Nueva Santa Catarina

Praderas de Santa Catarina

Prados de San Jorge

Prados de Santa Catarina

Privada de las Montañas

Privada Encinos

Privadas de Santa Catarina

Privada Valle Poniente

Provivienda del Poniente

Puerta de la Huasteca

Puerta de las Mitras

Residencial de la Sierra

Residencial Panorámica

Residencial Robles

Residencial Santa Catarina

Rincón de las Mitras

Rincón del Poniente

San Francisco

San Gilberto

San Humberto

Santa Cecilia

Tepeyac

Unidad Industrial Nacional

Zimix

Zimix Ampliación

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?

El restablecimiento del suministro de agua dependerá de que la CFE solucione la falla eléctrica. Posteriormente, se podrán reactivar los equipos de bombeo del Sistema de Pozos Buenos Aires para recuperar el abastecimiento hacia los tanques municipales.

Hasta el momento, el aviso no establece una hora específica para la recuperación del servicio, por lo que las colonias mencionadas podrían continuar con bajas presiones o interrupciones mientras se atiende el reporte.