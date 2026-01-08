Aumentarían denuncias por presuntas tandas fraudulentas: Fiscalía

El fiscal Javier Flores Saldivar informó que al momento se han identificado de manera preliminar más de una decena de denuncias

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que investiga diversas denuncias relacionadas con presuntas tandas fraudulentas, las cuales han generado afectaciones económicas a ciudadanos y motivado manifestaciones públicas de personas que aseguran haber sido defraudadas.

El fiscal Javier Flores Saldivar informó que, hasta el momento, se han identificado de manera preliminar más de una decena de denuncias; sin embargo, aclaró que el número podría ser mayor, ya que el sistema de denuncias virtuales presentó una falla derivada de la sobrecarga de archivos, lo que ha dificultado precisar con exactitud la cantidad de carpetas de investigación y los montos involucrados.

Indicó que la falla comenzó a registrarse debido al alto volumen de denuncias digitales, situación que ya se había previsto desde los meses de noviembre y diciembre, por lo que se iniciaron trabajos de limpieza del sistema y la contratación de herramientas para ampliar su capacidad.

El fiscal no descartó que existan personas afectadas en otros estados del país, aunque señaló que aún no se cuenta con información confirmada al respecto.

Asimismo, explicó que por el momento no es posible determinar si el monto estimado de 27 millones de pesos podría incrementarse o disminuir conforme avancen las investigaciones.

Respecto a posibles responsables, señaló que existen carpetas de investigación abiertas y diligencias en curso, por lo que evitó adelantar si ya se han girado órdenes de aprehensión.

Añadió que, de confirmarse, los hechos podrían configurarse como el delito de fraude.

Finalmente, el fiscal se comprometió a que en un plazo menor a 48 horas se dará a conocer información detallada sobre el número de denuncias, montos y avances del caso, una vez que el sistema de denuncias quede totalmente restablecido.

Reconducción presupuestal limita operaciones de la Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia del Estado advirtió que la reconducción presupuestal para este 2026 afectará de manera directa la operatividad de la institución, principalmente en proyectos de infraestructura y en la contratación de nuevo personal, ante la falta de un acuerdo entre el Congreso local y el Poder Ejecutivo.

El fiscal Javier Flores señaló que, de mantenerse el esquema de reconducción, los recursos apenas alcanzarían para cubrir el pago de salarios, incluyendo la carga económica que representa la contratación de más de 300 nuevos elementos, lo que implica prestaciones como aguinaldos y vacaciones.

“Difícilmente completaríamos lo que son los sueldos de las nuevas contrataciones. Básicamente se verían afectadas obras como centros de convivencia, centros familiares y proyectos para diversas áreas de la Fiscalía”, explicó.

No obstante, confió en que continúen las pláticas entre los poderes para que se tome en consideración la situación financiera de la institución.