Investiga Fiscalía de NL tandas millonarias tras presunto fraude

La cifra del desfalco asciende aproximadamente a $27 millones de pesos, afectando a por lo menos 100 personas que confiaron su patrimonio a Ingrid.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación tras recibir una serie de denuncias por un presunto fraude masivo orquestado a través de esquemas informales de ahorro, conocidos popularmente como "tandas", los cuales eran promovidos principalmente vía Facebook.

De acuerdo con las carpetas de investigación, las víctimas señalan a Ingrid Ornela Jasso como la principal responsable de captar y administrar los recursos.

El monto de lo defraudado varía significativamente entre los afectados, registrándose casos que van desde unos cuantos miles hasta un desfalco individual de casi $3 millones de pesos.

La administradora cumplía con los primeros pagos para proyectar una imagen de seriedad.

Ante esto uno de los afectados quien se identificó como Damián refirió que la mañana de este lunes acudió a la fiscalía del estado para levantar la denuncia junto a otras nueve personas que perdieron su dinero, con un monto equivalente a $3 millones de pesos.

“Lo que tenemos ahorita de denuncias, somos como diez, como diez personas. Creo que ya hemos también estamos colaborado en la mañana estuvieron con la Fiscalía, o sea, para llevar el caso, más que nada para que se emita la orden de paso, o sea, no nada más en esos diez personas eran 3 millones de pesos”, comentó el afectado.

Se ofrecía a los participantes comprar turnos de personas que supuestamente habían dejado la tanda, prometiendo ganancias atractivas en plazos muy breves.

En los casos más graves, se detectó que un mismo número o turno de cobro fue vendido simultáneamente a varias personas.

Aunque el esquema comparte similitudes con sistemas de estafa, la Fiscalía precisó que, por ahora, el caso se clasifica como un sistema informal de ahorro y no estrictamente como un esquema piramidal o Ponzi.

No obstante, el Código Penal del estado establece que celebrar múltiples contratos o acuerdos sin la intención real de cumplirlos puede configurar el delito de fraude.

Debido a que la operación se realizaba mayormente de forma digital, no existe una zona geográfica específica de afectación.

Las autoridades investigan la posibilidad de que existan víctimas en otros estados de la República, aunque esto último aún está por confirmarse. Asimismo, no se descarta que personas del círculo cercano a la principal señalada hayan participado en la captación de dinero.

Damián añadió que se trata de al menos 53 afectados identificados por él y que no se trato de un solo estado, sino que hubo personas de diferentes entidades que confiaron su dinero en el esquema de ahorro ofertado por Ingrid Ornela Jasso.

“Yo sé que son como 53, incluyéndome, nada más de que no León, no de aquí de creo que es aquí de Nuevo León, creo que de Tulum, de Guadalajara o Saltillo. De hecho en la mañana pues tuvimos que muchas veces en Saltillo y la verdad desconozco los otros, los otros estados”, añadió el afectado.

La Fiscalía informó que los afectados deberán acudir de manera presencial a los Centros de Orientación y Denuncia (CODE) para ratificar sus querellas, aportando pruebas documentales como capturas de pantalla, comprobantes de transferencias y testimonios.

La institución exhortó a la población a evitar participar en esquemas de ahorro informales y redes sociales, recordando que estos no cuentan con respaldo legal en caso de incumplimiento.