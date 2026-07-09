Atienden poste fracturado que mantenía en alerta a automovilistas

El poste había quedado sostenido únicamente por parte del tronco y la tensión del cableado, lo que obligó al cierre de la lateral de la avenida Garza Sada

Nueve horas después del aparatoso estrellamiento registrado durante la madrugada, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió a la lateral de la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura del cruce con Pirineos, para atender el poste de madera que quedó fracturado y en riesgo de colapsar tras el impacto.

De acuerdo con elementos de Tránsito de Monterrey, el accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando un joven de 19 años perdió el control de su vehículo luego de impactar un dispositivo preventivo colocado por trabajos de mantenimiento vial. Tras el golpe, la unidad giró, chocó contra el poste y terminó proyectada sobre la vialidad.

Aunque el conductor resultó ileso, el percance ocasionó severos daños a la infraestructura eléctrica. Durante varias horas, el poste permaneció sostenido únicamente por parte del tronco y la tensión del cableado, lo que representó un riesgo para los automovilistas y obligó al cierre de la lateral.

Conforme avanzó la mañana, la carga vehicular aumentó considerablemente en este importante corredor vial, incrementando el riesgo para quienes se incorporaban desde la rotonda hacia la lateral de Garza Sada, mientras los vehículos que transitaban por los carriles principales circulaban a mayor velocidad.

Fue cerca de las 10:00 de la mañana cuando cuadrillas de la CFE arribaron al lugar para iniciar las maniobras de atención del poste dañado y trabajar en el restablecimiento de las condiciones de seguridad para los automovilistas que circulan por la zona.