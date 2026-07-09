Conductor presuntamente ebrio vuelca en Garza Sada

El lugar quedó bajo resguardo de las autoridades municipales en espera de personal de la CFE para reparar la infraestructura dañada,

Una aparatosa volcadura registrada durante la madrugada de este miércoles sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en su cruce con Pirineos, a la altura del Tecnológico de Monterrey, movilizó a corporaciones de auxilio luego de que un automóvil terminara volcado tras un fuerte impacto.

En el lugar trascendió que el conductor, identificado como Rodrigo Cano, de 19 años, habría perdido el control del vehículo luego de impactar un dispositivo preventivo colocado sobre la carpeta asfáltica debido a trabajos de mantenimiento vial. Tras ello, la unidad se proyectó contra un poste de madera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y finalmente volcó sobre la avenida.

La magnitud del accidente provocó la movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Cruz Roja Mexicana, Policía de Monterrey y rescatistas de Medical Jonsu Voluntarios, quienes acordonaron la zona y brindaron atención al conductor.

Contra todo pronóstico y pese a lo aparatoso del percance, el joven salió milagrosamente ileso. Tras una valoración prehospitalaria, los paramédicos determinaron que no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el impacto fracturó un poste de madera de la CFE, el cual quedó inclinado y sostenido únicamente por la tensión del cableado. Además, varios cables quedaron suspendidos a aproximadamente cuatro metros de altura, representando un riesgo para la circulación.

Debido a esta situación, la circulación fue cerrada en su totalidad sobre la avenida Garza Sada mientras se implementaban las medidas de seguridad. Posteriormente, personal de Movilidad habilitó únicamente un carril de norte a sur para vehículos ligeros, mientras que el sentido de sur a norte permaneció completamente cerrado y los vehículos pesados fueron desviados para evitar que derribaran el cableado.

Asimismo, según información recabada en el sitio, el conductor presuntamente se encontraba en estado inconveniente y permaneció a bordo de una patrulla mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

El lugar quedó bajo resguardo de las autoridades municipales en espera de personal de la CFE para reparar la infraestructura dañada, así como de una grúa para retirar el vehículo siniestrado y restablecer por completo la circulación