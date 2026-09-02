Atiende Educación caso de niña que salió proyectada de transporte

Una menor salió proyectada del vehículo cuando ella y sus demás compañeros viajaban a la altura de la colonia Valle del Infonavit, al poniente de Monterrey

El secretario de Educación de Nuevo León, Juan Paura, afirmó que ya tienen conocimiento del accidente en el que una niña de 10 años de edad salió proyectada de la unidad de transporte escolar cuando iba a la escuela.

El funcionario estatal dijo que cuando hay quejas de ése y otros temas la vía de comunicación de los padres de familia con la autoridad es la Secretaría a su cargo.

Esta mañana, la menor salió proyectada del vehículo cuando ella y sus demás compañeros viajaban a la altura de la colonia Valle del Infonavit, al poniente de Monterrey.

El funcionario estatal dijo que a todos se les da seguimiento.

En la conferencia de prensa Nuevo León Informa, Paura García dijo que ya estaban enterados del accidente.