Se abre puerta de transporte escolar y cae menor de 10 años

Una menor de diez años salió por la puerta de un transporte al tomar una curva en Valle de Infonavit; fue atendida por paramédicos.

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Una menor de tan solo 10 años, en su segundo día de clases, resultó lesionada luego de salir proyectada de una unidad de transporte escolar.

El accidente ocurrió cerca de las 7 de la mañana, en el cruce de las calles Abedul y Primero de Mayo, en la colonia Valle de Infonavit, sexto sector, en Monterrey.

De acuerdo con información proporcionada por Tránsito de Monterrey, presuntamente el conductor de la unidad, quien no fue identificado, circulaba sobre la calle Abedul, de norte a sur, y al intentar incorporarse a Primero de Mayo para tomar una curva, la menor salió de la unidad.

La pequeña habría caído de espaldas a través de una de las puertas laterales ubicadas en el costado derecho del camión, justo a un costado de la puerta principal.

Se trata de una puerta que se abre en dos partes y que cuenta con un sistema para ser abierta únicamente desde el exterior. A la altura de esta puerta se encuentran al menos dos asientos, donde presuntamente viajaba sentada la menor.

Hasta el momento se desconoce qué provocó que la puerta se abriera. No se ha establecido si se encontraba mal cerrada o si algún mecanismo de seguridad presentó una falla.

Tras la caída, la menor presentó diversas lesiones, principalmente golpes, por lo que fue atendida en el sitio por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes la valoraron al interior de una ambulancia para determinar si requería ser trasladada para recibir atención médica.

Fue personal de la escuela primaria a la cual se dirigía la menor quienes llamaron a los padres de familia y es que los paramédicos esperaban la autorización correspondiente para el traslado médico de la menor.

Fue aproximadamente 40 minutos después de la caída cuando el padre de la menor llegó al lugar.

De acuerdo con Protección Civil de Monterrey, la niña manifestó dolor en el maxilar inferior, la rótula derecha y el brazo derecho, además de presentar raspones en el brazo y la pierna derecha.

Mientras tanto, el conductor de la unidad fue entrevistado por oficiales de la Policía de Monterrey para deslindar responsabilidades.

En el lugar permanecieron durante al menos una hora elementos de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil de Monterrey, Protección Civil del Estado, así como policías y agentes de Tránsito de Monterrey, quienes atendieron la emergencia y realizaron las diligencias correspondientes.

El incidente también provocó afectaciones a la circulación en la zona, principalmente para quienes se dirigían hacia la avenida Ruiz Cortines.