Ataque en Juárez iba contra hombre de la delincuencia organizada

Según relataron vecinos del sector, una pareja caminaba por la calle Arco del Triunfo cuando fue interceptada por varios jóvenes armados en una motocicleta.

La Fiscalía General de Justicia del estado continúa con las investigaciones del ataque armado registrado durante las primeras horas del martes 23 de junio en el municipio de Juárez, que dejó como saldo una mujer sin vida y dos personas lesionadas, entre ellas una menor de dos años de edad.

El fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, informó que las primeras indagatorias apuntan a que la agresión fue directa y estaba dirigida contra un hombre que logró escapar del lugar, mientras que su pareja resultó lesionada junto con la hija de ambos.

De acuerdo con el funcionario, el móvil de los hechos estaría relacionado con actividades de delincuencia organizada.

“Ese tema está en etapa de investigación de los hechos. Al parecer iban, es con motivo de la delincuencia organizada, se iba precisamente en contra de la pareja de esa persona, resultando lesionadas una menor y la esposa”, declaró el fiscal Javier Flores Saldívar.

El fiscal precisó que inicialmente se había informado que la mujer fallecida era la esposa del hombre que logró huir, sin embargo, este miércoles confirmó que la esposa es una de las personas heridas. Hasta el momento se desconoce si la víctima mortal tenía algún parentesco con los involucrados o con el hombre que era el objetivo de los agresores.

“Está la etapa de investigación y se está laborando con inteligencia”, agregó Flores Saldívar.

Los hechos ocurrieron en la colonia Arcos de Zirándaro, donde una mujer perdió la vida tras ser atacada a balazos. A la llegada de paramédicos y elementos de seguridad, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Según relataron vecinos del sector, una pareja caminaba por la calle Arco del Triunfo cuando fue interceptada por varios jóvenes armados que se desplazaban en una motocicleta. Los agresores habrían disparado en repetidas ocasiones contra las víctimas.

Tras la agresión, el hombre logró escapar del sitio pese a encontrarse herido, mientras que una mujer y una niña de dos años resultaron lesionadas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los responsables. De acuerdo con la Fiscalía, el análisis de videos de vigilancia será fundamental para la identificación de los agresores.