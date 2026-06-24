Ataque armado deja a mujer sin vida en Juárez; 2 más lesionadas

Una pareja caminaba por la zona cuando presuntamente fue interceptada por hombres armados que se desplazaban en motocicleta

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una mujer perdió la vida, mientras que una madre de familia y su pequeña hija de apenas 2 años resultaron lesionadas tras un ataque armado registrado durante la madrugada en la colonia Arcos de Zirándaro, en el municipio de Juárez.

La agresión generó una intensa movilización policiaca y de cuerpos de auxilio en el cruce de las calles Arco del Triunfo y Arco de Toledo, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con versiones de testigos, una pareja caminaba por la zona cuando presuntamente fue interceptada por hombres armados que se desplazaban en motocicleta, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Durante el ataque, el hombre que acompañaba a la mujer logró escapar del sitio pese a haber resultado lesionado, corriendo entre las calles del sector para ponerse a salvo, mientras su acompañante quedó tendida sobre la vía pública con heridas de gravedad.

Además de la víctima directa del ataque, una madre de familia y su hija de 2 años, quienes presuntamente eran ajenas a los hechos, también resultaron heridas al quedar en medio de la agresión.

Paramédicos y cuerpos de emergencia arribaron al lugar y, tras valorar a la mujer atacada, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, la víctima fatal no ha sido identificada oficialmente.

La menor lesionada fue identificada como Diana, mientras que su madre, Yajaira, de 20 años, fue trasladada junto con la pequeña al Hospital Materno Infantil, en Guadalupe, donde ambas reciben atención médica.

Durante el despliegue de seguridad, elementos de la policía municipal de Juárez lograron el aseguramiento de un hombre presuntamente relacionado con los hechos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil de la agresión y establecer la participación de otras posibles personas involucradas.