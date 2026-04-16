Ataque donde murieron dos menores estaría ligado al narco: Fiscal

En la agresión a balazos en una vivienda de la colonia Lomas de San Martín, en Pesquería, dos menores murieron y un hombre resultó lesionado

El ataque armado en el que murieron dos menores de edad en el municipio de Pesquería estaría relacionado con temas de narcotráfico, reveló el fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar.

Al salir de la reunión de seguridad, el titular de la Fiscalía señaló que esa es una de las principales líneas de investigación que siguen las autoridades, mientras continúan integrando pruebas y recabando testimonios sobre lo ocurrido.

“Es un tema de narcotráfico”, expresó brevemente el funcionario al ser cuestionado por medios de comunicación.

Los hechos se registraron en la colonia Lomas de San Martín, donde hombres armados irrumpieron en una vivienda y dispararon contra las personas que se encontraban en el interior.

En el lugar murieron dos menores de edad, identificadas como Ana Sofía, de 17 años, y Johana, de 14, mientras que un hombre de 23 años resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el móvil del doble homicidio y dar con los responsables del ataque.