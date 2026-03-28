Aseguran droga y arma de fuego durante cateo en la Garza Nieto

Durante el operativo registrado la mañana de este viernes, fueron detenidos tres hombres presuntamente relacionados con narcomenudeo

Un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León derivó en la detención de tres hombres y el aseguramiento de droga, un arma de fuego y diversos indicios relacionados con el narcomenudeo.

Las acciones se llevaron a cabo desde las cinco de la mañana de este 27 de marzo, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con personal especializado, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Manuel Peña y Peña, en la colonia Garza Nieto.

El despliegue contó con la participación de agentes ministeriales, peritos, binomios caninos y corporaciones coordinadas, como parte de una investigación por delitos contra la salud.

Como resultado del cateo, tres hombres fueron detenidos y fueron identificados como Alberto “N”, de 25 años; Dylan “N”, de 31; y Joel “N”, de 30 años de edad.

En el inmueble se aseguró un arma de fuego corta abastecida con cargador y cartuchos hábiles, así como diversas dosis de una sustancia con características del narcótico conocido como cristal, una báscula digital y dinero en efectivo.

El domicilio quedó bajo resguardo del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones.