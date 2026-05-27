Aseguran camioneta tras robo millonario a joyería en Sun Mall

Policías localizaron una camioneta en color rojo, que presuntamente habría sido utilizada por personas relacionadas con el atraco

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Una camioneta presuntamente vinculada con el robo millonario cometido en una joyería del centro comercial Sun Mall fue asegurada por elementos de la Policía de Guadalupe, a tan solo unos metros del lugar donde ocurrió el asalto registrado la noche del martes.

El aseguramiento se realizó en el cruce de las calles Azafrán y Girasol, donde los oficiales localizaron una camioneta Pontiac Transport en color rojo, unidad que presuntamente habría sido utilizada por personas relacionadas con el atraco.

El hallazgo ocurrió luego del despliegue implementado tras el violento robo registrado alrededor de las 20:00 horas en una joyería ubicada dentro del centro comercial Sun Mall, en la colonia Tres Caminos, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente dos hombres ingresaron al negocio portando bolsas de basura y comenzaron a sustraer diversas piezas de joyería mientras amagaban y lanzaban amenazas verbales contra las personas que atendían el establecimiento.

Versiones de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad muestran que los presuntos responsables actuaron con rapidez para apoderarse de la mercancía antes de abandonar el negocio y emprender la huida.

Clientes y trabajadores del centro comercial señalaron que, durante la fuga, se escucharon detonaciones de arma de fuego cerca del área del supermercado HEB, presuntamente para facilitar el escape. Además, se reportó que los hombres arrojaron objetos y vidrios al piso, provocando confusión y momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

La movilización generó tensión en el complejo comercial, donde comerciantes y visitantes buscaron resguardarse ante la incertidumbre provocada por lo sucedido.

De manera preliminar, la mercancía sustraída fue valuada en aproximadamente 3 millones de pesos, aunque el monto podría modificarse conforme avance el inventario del establecimiento afectado y las investigaciones del caso.

La camioneta localizada fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las indagatorias. Elementos ministeriales continuaron con el levantamiento de evidencias y las investigaciones para determinar la participación de la unidad y ubicar a quienes participaron en el robo.