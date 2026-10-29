Asegura Fiscalía que activista se ausentó voluntariamente

Samuel Cardona Garza fue localizado el 27 de octubre luego de reportarse su desaparición el pasado 13 de octubre en la colonia Vista Hermosa

El activista y abogado Samuel Cardona Garza, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 13 de octubre y localizado el día 27 del mismo mes, se ausentó de manera voluntaria, aseguró el fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

“Denota un acto voluntario de él en ausentarse de su domicilio”, aseguró el fiscal al ser cuestionado sobre el caso durante la conferencia de prensa semanal del órgano autónomo.

El hombre, de 32 años, fue visto por última vez el 13 de octubre en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Monterrey. Sin embargo, la denuncia por su desaparición fue presentada poco más de 10 días después.

Flores Saldívar indicó que las labores coordinadas entre el Gobierno del Estado y la Fiscalía permitieron dar con su paradero. Samuel Cardona Garza aparentemente se encontraba en buen estado de salud al momento de ser localizado.

“Con motivo de las labores del gobierno del estado y de la Fiscalía se logró la ubicación de la persona”, agregó Flores.

Horas después de que se notificara su localización, el también abogado publicó un mensaje en redes sociales, en el que agradeció el esfuerzo y sacrificio de quienes participaron en su búsqueda. Asimismo, adelantó que en los próximos días hablará sobre lo ocurrido mediante un video.

Por su parte, el colectivo Un Río en el Río, al que pertenece Samuel Cardona, compartió un comunicado en el que confirmó que el activista ya se encontraba con su familia y explicó las circunstancias que lo llevaron a interrumpir la comunicación con sus allegados.

“Samuel se encuentra actualmente con su familia, en buen estado de salud. De acuerdo con lo que nos han compartido, atravesó una crisis de salud mental que lo llevó a aislarse e interrumpir la comunicación con las personas cercanas a él”, se lee.