Fiscalía localiza con vida al activista Samuel Cardona

Cardona fue localizado sin huellas de violencia y será sometido a una valoración médica para verificar su estado de salud; además, se le hará una entrevista

Luego de un par de días desaparecido, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que Samuel Cardona, activista ambiental, fue localizado con vida.

La noticia fue confirmada por su propio colectivo, que compartió que el joven ya se encuentra reunido con sus compañeros y familiares.

Según informaron las autoridades, Samuel fue localizado gracias a trabajo conjunto con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la AEI, la Comisión Local de Búsqueda y Fuerza Civil.

Cardona fue localizado sin huellas de violencia y será sometido a una valoración médica para verificar su estado de salud; además, se le realizará una entrevista para integrar una carpeta de investigación sobre los hechos.

Buscó 'despejar la mente'

Según la propia declaración que rindió ante las autoridades, Samuel "desapareció" por su propia voluntad, pues luego de tener una discusión con su familia, salió de su casa y decidió estar incomunicado durante varios días para "despejar la mente".

Lejos de estar en situación de calle, Cardona confesó que estuvo hospedado en departamentos rentados, supuestamente con familiares suyos en las colonias Mitras Norte y Vista Hermosa.

Debido a esto, pidió dar de baja la denuncia realizada por su desaparición.

Colectivo agradece participación ciudadana

El colectivo Un Río en el Río dedicó un mensaje en sus redes sociales a toda la población que se unió a la búsqueda, compartiendo la ficha y difundiendo el caso.