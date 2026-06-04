Apuntan a muerte natural de joven hallada en San Pedro

Fiscalía investiga la muerte de una joven de 19 años en San Pedro; hallaron medicamento para epilepsia y esperan resultados de la autopsia

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Las investigaciones en torno al fallecimiento de una joven de 19 años, localizada sin vida al interior de un departamento en la colonia Lázaro Garza Ayala, apuntan preliminarmente a que la causa de muerte habría sido natural, informó la Fiscalía General de Justicia del estado y además, añadió que en el sitio se encontraron medicamentos para la epilepsia.

No obstante, las autoridades señalaron que el resultado oficial de la autopsia aún no ha sido determinado debido al avanzado estado de descomposición en que fue encontrado el cuerpo.

Al ser cuestionado por medios de comunicación durante la rueda de prensa semanal de la Fiscalía, el vicefiscal, Alejandro Carlín, explicó que durante las diligencias realizadas en el inmueble se localizaron algunos indicios relevantes para la investigación.

“No se tiene el resultado de la autopsia, pero aparentemente fue una muerte natural. Se hizo por ahí algún cateo en donde se encontraron algunos indicios que llamó la atención, como fue el encontrar medicamento para la epilepsia”, precisó el vicefiscal Alejandro Carlín.

El funcionario agregó que las condiciones en que fue localizado el cuerpo han complicado la obtención de resultados periciales concluyentes.

“Se envió a patología, se advierte un estado de descomposición avanzado en el cuerpo y eso es lo que está tardando un poco”, agregó.

El hallazgo fue reportado por la compañera de cuarto de la joven, quien la encontró sin vida y en aparente estado de putrefacción al interior del domicilio donde ambas residían.

Los hechos ocurrieron poco antes del mediodía del lunes en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Agustín Siller y Francisco Siller, en la colonia Lázaro Garza Ayala, en el municipio de San Pedro.

Lee aquí la nota completa: Localizan cuerpo en estado de descomposición en San Pedro

De acuerdo con versiones extraoficiales, la compañera de la víctima llegó a la vivienda y detectó un escurrimiento de agua proveniente de uno de los baños. Al ingresar a la habitación para verificar la situación, encontró a la joven sin aparentes signos vitales, por lo que dio aviso a las autoridades.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones y está a la espera de los resultados periciales para determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.