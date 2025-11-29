Apagón en Barrio Antiguo tras reporte de humo en alcantarilla

El corte de luz afectó a restaurantes, domicilios, antros y tiendas que operaban en plena tarde-noche, generando desconcierto entre comerciantes y visitantes.

Visitantes de la zona de Barrio Antiguo se vieron sorprendidos luego de observar cómo comenzaba a salir humo desde varias alcantarillas del sector, una situación inusual que provocó preocupación entre quienes caminaban por las calles del histórico punto turístico de Monterrey.

Fue alrededor de las cinco de la tarde cuando una alcantarilla ubicada en el cruce de Doctor Coss y Abasolo empezó a expulsar humo blanco, lo que llevó a que las personas presentes realizaran de inmediato los reportes a los servicios de emergencia.

En cuestión de minutos arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, policías de Monterrey y personal de la Comisión Federal de Electricidad, quienes evaluaron el incidente.

De manera preventiva, las autoridades determinaron cortar el suministro eléctrico en varias áreas de Barrio Antiguo con el fin de evitar riesgos mayores. La medida afectó a restaurantes, domicilios, antros y tiendas que operaban en plena tarde-noche, generando desconcierto entre comerciantes y visitantes.

De acuerdo con personal de la CFE, una posible causa preliminar del incidente habría sido el deterioro de cables subterráneos debido a su antigüedad.

Hasta el momento, los equipos continúan trabajando en la zona para descartar peligros adicionales y restablecer el servicio tan pronto como sea seguro hacerlo. Autoridades confirmaron que no se reportaron personas en riesgo.

En menos de un mes un transformador subterráneo ya había explotado en la zona

Hace 24 días se registró una explosión similar en un transformador subterráneo ubicado en la zona del Barrio Antiguo, hecho que dejó sin suministro de energía a una parte considerable del sector. El incidente ocurrió sobre la calle Morelos, a pocos metros de Dr. Coss, cuando un registro de luz detonó repentinamente, generando alarma entre comerciantes, trabajadores y visitantes.

Fueron empleados de la zona quienes alertaron a los cuerpos de emergencia mientras acordonaban el área para evitar el paso de peatones.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió para inspeccionar los daños y comenzar las reparaciones. Este episodio ya había generado preocupación, pues no era la primera vez que ocurría un incidente similar en la red subterránea del sector.

¿Por qué ocurren explosiones en transformadores subterráneos?

Las explosiones en transformadores subterráneos pueden deberse a sobrecargas en la red, deterioro de cables antiguos, filtraciones de agua, cortocircuitos internos o fallas en conexiones que llevan años operando sin renovación.

La acumulación de humedad, el desgaste natural de la infraestructura y la falta de mantenimiento preventivo también incrementan el riesgo.

En zonas de alta actividad comercial, el consumo elevado de energía puede acelerar el deterioro de los componentes, provocando fallas repentinas como las registradas recientemente en Barrio Antiguo.