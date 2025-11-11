Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Mujer busca a personas que dañaron su vehículo en Barrio Antiguo

Por: Patricia Agüero

10 Noviembre 2025, 11:00

Compartir

La mujer compartió las imágenes de un grupo de personas que saltaron sobre su vehículo cuando trabajada como taxista por aplicación en los festejos de Halloween

Una mujer que estaba trabajando como taxista por aplicación resultó con daños en su vehículo durante los festejos de Halloween y ahora busca a los presuntos responsables.

Los hechos se registraron la noche del 31 de octubre en calles del Barrio Antiguo en Monterrey cuando cientos de jóvenes habían salido a festejar, pero hasta el momento de esta nota, los presuntos responsables no han sido localizados.

Es por eso que la afectada compartió un video en sus redes sociales para evidenciar a los presuntos responsables y pedir el apoyo de la comunidad para localizarlos y que se hagan responsables de los daños causados a su vehículos.

danan-vehiculo.jpg

En las imágenes, varios jóvenes se aglomeran a los vehículos que pasaban por la calle Padre Mier ote, uno de ellos el de la afectada identificada como Brenda Nuñez.

Como resultado, el vehículo quedó severamente dañado de la parte frontal, principalmente del cofre.

INFO 7 DOS FOTOS.jpg

Comentarios