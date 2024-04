Anuncia Samuel la adquisición de 2,500 camiones eléctricos

El gobernador Samuel García anunció la adquisición de 2 mil 500 camiones de transporte urbano que serán nuevos y cien por ciento eléctricos que estarán listos para el Mundial de Futbol de 2026, del que Nuevo León será sede en cuatro partidos.

Así, para entonces, la entidad tendrá una flotilla renovada con 5 mil camiones nuevos, ya incluyendo los 2 mil 500 bajos en emisiones que para este verano del 2024 se completarán en operación en las calles, entre los que van las unidades troncales, y los 2 mil 500 eléctricos.

Al hacer el recuento, refirió que ya están en las calles 2 mil 200 nuevos camiones con accesibilidad total, clima, Internet, piso bajo y botón de pánico.

Para este verano, con la integración de cerca de 400 unidades, se totalizarán 2 mil 500, todos bajos en emisiones.

Presumió que eso es un logro en sólo dos años y medio de su gobierno estatal.

"Pero la meta es muy ambiciosa, hoy les anuncio que vamos a ir por otros 2 mil 500 camiones para completar 5 mil de aquí al Mundial 2026", expresó.

Los que ya están en funcionamiento son bajos en emisiones y los que se van a adquirir serán cien por ciento eléctricos.

Informó que este jueves, de modo simbólico, se aprieta el botón para hacer la licitación de los 2 mil 500 camiones eléctricos.

"No hay otra ciudad en este continente, ni en Estados Unidos, que en cinco años vaya a tener cinco mil nuevos camiones incluido el Transmetro… tendremos el mejor sistema de transporte de todo el continente”, sostuvo.

No se precisó si la adquisición será vía compra o arrendamiento.

Este jueves, el mandatario estatal entregó en la zona norte 60 nuevos camiones a las rutas troncales 23, Bernardo Reyes y Lincoln-Ruiz Cortines, para beneficio de poco más de 13 mil usuarios que viven en 29 colonias y que requieren transportarse de esa zona al centro de Monterrey.

El mandatario abordó las unidades nuevas e hizo un recorrido rumbo a la estación del Metro en San Bernabé.

En el trayecto lo acompañaron funcionarios estatales y Enrique Barrios, candidato de MC a diputado local y expanista.

"Me picó la cresta"

Luego de que su esposa Mariana Rodríguez, candidata de MC a la alcaldía regia, propusiera la construcción de la Línea 7 del Metro en Monterrey, el gobernador declaró que la obra sí se hará.

García Sepúlveda aplaudió el anuncio de Rodríguez Cantú, sin mencionarla por su nombre.

Sin embargo, lo calificó como una picada de cresta por parte de ella.

Aseguró que nunca ningún candidato a ese cargo había propuesto construir esa obra.

"Ayer me picaron la cresta… (Mariana) me picó la cresta, la neta, pero me da mucho gusto porque se va a hacer la Línea 7, por supuesto”, dijo.

Además, afirmó que también será una realidad la Línea 8, vía túnel en el Cerro de las Mitras, para conectar a Monterrey con Santa Catarina.

Declaró que el progreso le molesta a los adversarios.

"A los dinosaurios les arde y los bolillos se arrugan", comentó.

El mandatario se retiró del evento manejando la Cybertruck de Tesla.

