MC mantendrá sus curules a pesar de no entrar a sesiones

Los diputados de Movimiento Ciudadano no podrán ser retirados de sus curules a pesar de no entrar a sesión, ya que según la Sala Regional Monterrey, no existen las pruebas suficientes para comprobar sus inasistencias.

Después de que la Mesa Directiva del Congreso del Estado mandara a llamar a los suplentes de los emecistas, ya que presuntamente habrían caído en más de 45 faltas a sus trabajos legislativos, los naranjas interpusieron recursos ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que ellos indican que aunque no entran a sesiones hay otros trabajos legislativos, como comisiones y atención a ciudadanos que sí hacen dentro del Congreso.

Debe revocarse la determinación controvertida, porque con independencia de que pudiéramos considerar la falta de competencia del Instituto local, para definir quién debe asumir ante una vacancia por ausencia definitiva o temporal de una diputación del Congreso local. Lo cierto es que el requerimiento controvertido carece de motivación, al no indicar y tampoco demostrarse, como es necesario, la existencia de los hechos en que pretende la presidencia del órgano legislativo, justificar su postura de ausencia por más de 45 días de las diputaciones, se lee en el apartado de decisión de la resolución.

Por lo cual, el Tribunal Electoral resolvió revocar el llamado a los suplentes de los diputados Raymundo Treviño, Guadalupe Guidi Kawas, Iraís Reyes, José Juan Tovar, José Alfredo Pérez Bernal, Tabita Ortiz, Eduardo Gaona, Daniel Puente y Norma Benítez, todos de Movimiento Ciudadano.

Actualmente, el Congreso del Estado se encuentra en sesión permanente, ya que el periodo ordinario fue clausurado y podrían ser convocados en cualquier momento para sesionar y desfogar temas pendientes.

Comentarios