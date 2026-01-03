Anuncia CFE suspensión del servicio en Guadalupe y Monterrey

Esta es la tercera vez en poco más de diez días que la CFE lleva a cabo la suspensión provisional del servicio por trabajos de mantenimiento

De nueva cuenta, la Comisión Federal de Electricidad anunció la suspensión provisional del suministro de energía eléctrica en algunas colonias de los municipios de Guadalupe y Monterrey.

Con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en esta región, se realizarán ajustes en la infraestructura eléctrica de un circuito en la subestación eléctrica Fundidora.

La suspensión provisional se realizará este domingo 4 de enero a partir de la medianoche y hasta las 08:00 horas.

Las siguientes colonias se verán afectadas en el municipio de Guadalupe:

Centro de Guadalupe

Colonia del Maestro

Polanco

Ignacio Altamirano

Revolución

Paraíso

Villas de Linda Vista

Linda Vista

Colonia Marte

10 de Mayo

Jardines de Linda Vista

Libertad

Esmeralda

Santa Margarita.

Las siguientes colonias que se verán afectadas en el municipio de Monterrey son las siguientes:

Fontanares

Churubusco

Álamos Corregidora

Arboledas

Santa Fe

Los Fresnos

Acero

Fierro

Pablo A. de la Garza

Fabriles

Venustiano Carranza

Argentina

Nueva Madero

Las Flores

Buenos Aires

Jardín Español

Cerro de la Silla

Agrícola Acero.

La Comisión Federal de Electricidad agradece la cooperación y comprensión de los usuarios, reiterando que, para garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, este trabajo solamente puede realizarse con las líneas desenergizadas

El canal de comunicación para cualquier reporte, duda o aclaración es el 071.

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MANTENIMIENTO

Esta es la tercera vez en poco más de diez días que la CFE lleva a cabo la suspensión provisional del servicio por trabajos de mantenimiento.

El domingo 21 de diciembre desde la medianoche hasta las 10:00 de la mañana se suspendió el servició en García para realizar trabajos de modernización en la subestación de Transmisión Villa de García.

El segundo corte se registró el lunes 29 de diciembre desde las 10:00 horas hasta las 18:00 para darle mantenimiento a la infraestructura del cableado de la subestación Leona