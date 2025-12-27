CFE programa cortes de luz para San Pedro y Santa Catarina

La CFE pidió comprensión a la personas, pues este tipo de cortes tienen como objetivo brindar un mejor servicio para todos los usuarios

La Comisión Federal de Electricidad avisó sobre la suspensión temporal del servicio para algunas colonias del municipio de San Pedro y Santa Catarina para la próxima semana.

Esto se debe a ajustes y mantenimiento de la infraestructura del cableado de la subestación Leona, mediante la cual se busca mejorar la calidad del servicio en esta zona.

El corte será el lunes 29 de diciembre desde las 10:00 horas hasta las 18:00, por lo que se llama a la población a tomar precauciones, como mantener sus aparatos de baterías con carga suficiente, tener listas velas y evitar usar aparatos electrónicos previo al corte, esto para que no se dañen.

Para San Pedro las colonias afectadas serán San Pedro 400, Fomerrey 22 y Lomas del Obispo, mientras que de Santa Catarina serán La Fama 1 Provileón, La Fama 2 Provileón, La Fama 3, Lomas de la Fama, Carlos Salinas de Gortari, Lomas del Mirador, Arboledas de las Mitras

La CFE pidió comprención a la personas, pues este tipo de cortes tienen como objetivo brindar un mejor servicio para todos los usuarios.