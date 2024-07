Analiza INE aplicar multa económica a Adrián Marcelo

Por haber realizado lo que se considera una “aportación ilícita” a la campaña del ahora alcalde electo de Monterrey, Adrián de la Garza, el consejo general del INE perfila sancionar al influencer regiomontano Adrián Marcelo.

Esto porque el pasado 14 de mayo, previo a las elecciones del 2 de junio, el influencer subió un video de casi 50 minutos de un recorrido que hizo con De la Garza en mercado de la colonia Valle de Santa Lucía, antes Granja Sanitaria.

En dicho video también apareció el candidato a diputado local de la misma coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León que integraron el PRI, PAN y PRD, Rafael Ramos Garza.

Según fuentes, la multa económica que le aplicaría sería por más de $750,000 pesos.

El tema fue ventilado en la sesión del consejo general del INE realizada ayer por el consejero Jorge Montaño Ventura.

Actualmente, Adrián Marcelo participa en el proyecto televisivo “La Casa de los Famosos” que está al aire.

“Ambas quejas se declaren fundadas, en virtud de que se acreditó una aportación ilícita en especie de influencer Adrián Marcelo, quien a través de videos alojados en su canal de YouTube, promovió a dos candidaturas de la coalición Fuerza y Corazón por México en el estado de Nuevo León, así como una senaduría del partido Morena en el estado de Nuevo León”, explicó Montaño Ventura.

Aunque ha trascendido el monto de la sanción, el consejero pidió que esta se revise pues la considera baja en relación al tamaño de la infracción que cometió Adrián Marcelo.

“Si uno de los fines de las sanciones es su efecto inhibitorio, es decir, que logren desincentivar la comisión de la falta a futuro, me parece que en esta ocasión esto no se logra pues el monto al que arriba la unidad técnica de fiscalización a mi juicio es bajo y no refleja el impacto real de beneficio a las candidaturas involucradas y menos aún disuade de que los sujetos obligados incurran en este tipo de prácticas a futuro”, subrayó el consejero.

La sanción obedecería a que el video no fue reportado como gasto de campaña y en cambio tanto Adrián de la Garza sí habría tenido un “alto impacto positivo a su favor”.

Además, según el consejero dijo que ese tipo de contenidos tienen un alto costo tanto por servicio de comercialización como de monetización.

“En la sesión celebrada el pasado 20 de julio, la Comisión de Fiscalización analizó y deliberó sobre el contenido de estos videos y consideró que la sanción que originalmente se imponía no correspodía a la gravedad de la infracción cometida.

“Se mencionó que los videos fueron alojados en el canal de Adrián Marcelo quien actualmente cuenta con más de 2.7 millones de seguidores en Youtube y que dichos videos fueron vistos por miles de personas lo cual generó un impacto en la ciudadanía en general y se influyó el voto en favor de las personas denunciadas”, señaló.

El caso nuevamente será analizado para definir el monto de la multa contra el influencer.

El consejero Montaño dijo que los videos relacionados a la sanción, uno es por 40 minutos y el segundo por una hora, en los cuales también se presume contenido machista y misógino en contra de la entonces candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía dé Monterrey, Mariana Rodríguez.

Fuentes del INE indicaron que por este último aspecto el tema podría escalar a sanciones administrativas y hasta penales por la propia aportación ilegal.

