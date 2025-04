Cambia la vida de Megan gracias al Programa OYE

Con el fin de cambiar la vida de las personas que no pueden oír, el programa OYE del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, ha logrado ayudar a 27 niñas y niños, a que cuenten con implantes cocleares.

Megan Alejandra, es una menor que fue beneficiada con el programa, cuando tenía apenas 4 años.

Su madre, María Fernanda, notó que su hija no respondía cuando la llamaban, causándole una preocupación; sin embargo, tras realizarle pruebas, confirmaron, que la menor había perdido la audición.

La preocupación de su madre era el precio elevado de los estudios médicos de hasta 50 mil pesos.

“El costo es de 800 mil y tantos del puro implante más honorarios, no, yo no hubiera podido o, a lo mejor haciendo, no sé eventos y así, pero ni siquiera en un año lo hubiera podido, lo hubiera podido lograr”, mencionó María Fernanda.

Es así como el programa Oír Y Escuchar (OYE) lanzado en noviembre de 2023, es un modelo único en México.

La entrega de estos dispositivos electrónicos, implantados quirúrgicamente, transforman las señales acústicas en impulsos eléctricos que estimulan el nervio auditivo y permiten a los pacientes escuchar nuevamente.

El programa OYE no solo cubre los implantes, también incluye estudios diagnósticos, auxiliares auditivos, cirugía, rehabilitación, atención psicológica y terapias grupales.

María Fernanda ahora se ha convertido en una voz de esperanza para otras familias.





