Analiza Fiscalía videos tras muerte de mujer en anexo de Apodaca

La Fiscalía aún no define jurídicamente el delito, ya que el resultado de la autopsia será clave para determinar si se trató de un homicidio

La muerte de una joven de 23 años al interior de un centro de rehabilitación en Apodaca encendió las alertas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que ya indaga el caso bajo la posibilidad de un crimen y mantiene a varias personas bajo investigación.

El Fiscal General del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que los primeros datos recabados apuntan a que la víctima presentaba indicios de lesiones, aunque será la autopsia la que determine oficialmente la causa de muerte.

“Se están analizando los videos para saber la forma en que se dieron los hechos. Se encuentra actualmente en estudio médico para determinar la situación”, explicó.

La joven fallecida fue identificada como Esther Guerrero, quien fue localizada sin vida dentro del anexo ubicado en la colonia Los Fresnos.

Sobre las investigaciones, el funcionario detalló que entre cuatro y cinco personas que estaban en el inmueble son investigadas por su posible participación en los hechos, además de que ya existen personas detenidas mientras se resuelve su situación legal.

Flores Saldívar señaló que aún no se define jurídicamente el delito, ya que el resultado de la autopsia será clave para determinar si se trató de un homicidio.

“Yo creo que el certificado de autopsia, por el examen de autopsia, nos daría una situación relevante para saber cómo actuó el grupo”, puntualizó.

En torno al cateo realizado en el centro de rehabilitación, indicó que peritos en criminalística de campo ingresaron al sitio para asegurar evidencias, revisar condiciones del inmueble y reconstruir la mecánica de lo ocurrido.

La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer completamente la muerte de la joven y deslindar responsabilidades.