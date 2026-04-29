Autoridades catean anexo donde murió interna en Apodaca

De acuerdo con información preliminar, la joven habría sido privada de la vida tras ser presuntamente golpeada y asfixiada en este centro contra adicciones

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Autoridades realizaron un cateo, durante la tarde de este martes, en el inmueble donde una mujer perdió la vida al interior de un centro de rehabilitación femenil, en el municipio de Apodaca, como parte de las investigaciones para esclarecer el caso.

La víctima fue identificada como Esther Guerrero, de 23 años de edad, quien fue localizada sin vida dentro del anexo ubicado en la calle Del Encino, en su cruce con la calle Del Alamo, en la colonia Los Fresnos IV sector.

De acuerdo con información preliminar, la joven habría sido privada de la vida tras ser presuntamente golpeada y asfixiada.

El operativo se llevó a cabo durante las últimas horas por agentes ministeriales, quienes ingresaron al inmueble con una orden judicial para recabar indicios que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

El sitio permanece bajo investigación luego de que elementos de la Policía municipal acudieran inicialmente para acordonar el área, tras el reporte del fallecimiento.

Posteriormente, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes.

De manera extraoficial, trascendió que la muerte de la joven podría estar relacionada con un conflicto interno entre internas del centro de rehabilitación, el cual habría derivado en una agresión física.

En ese contexto, varias mujeres fueron aseguradas para rendir su declaración ante la autoridad mientras avanzan las indagatorias.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado la causa oficial de la muerte; sin embargo, el caso se investiga bajo el protocolo correspondiente para esclarecer el presunto feminicidio.