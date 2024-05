Amor de madre la motiva para vencer el cáncer

Fueron 5 años de batalla, donde Teresa no se dio por vencida, teniendo una gran motivación para seguir adelante: su hijo Mario

Fue un 28 de diciembre del 2017 cuando Teresa Hernández recibió una noticia que le cambiaría la vida, pero que lucharía para vencer el cáncer de mama.

“Para mi fue algo inesperado, nunca me lo imaginé, pues que a mi me tocara”, comentó Teresa.

Fueron 5 años de batalla, donde Teresa no se dio por vencida, teniendo una gran motivación para seguir adelante, su hijo Mario, que a pesar de que ella se encontraba en Veracruz el amor de madre e hijo siempre estuvieron presentes.

“Pues me daba muchos ánimos porque yo en mi pueblo y el aquí, no estábamos juntos pero siempre me dio palabras de aliento”.

Cinco pastillas diarias por 18 meses fueron las quimioterapias de Teresa que sentía gran temor por perder el cabello, pero sobre todo porque le amputaran su seno.

“El 14 de marzo del 2018 ya me estaban haciendo mi cirugía, sabes tu de antemano que te pueden mutilar, pues gracias a Dios no ocurrió así”.

Con el apoyo de su familia pero sobre todo con su perseverancia el 17 de noviembre del 2022 está gran guerrera logró tocar la campana de la esperanza.

“Me dieron de alta, toqué la campanita, primero pues, muy agradecida con Dios, me dio esa nueva oportunidad de vida”.

Plena, feliz y sana es como esta súper mamá vive la maravillosa vida que a pesar del gran lado oscuro que tuvo que enfrentar, el amor de madre logró vencer el cáncer de mama.





