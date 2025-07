Al alza autos eléctricos en Nuevo León; ¿y la luz?

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Los autos eléctricos llegaron a Nuevo León para quedarse: en la última década, han tenido un crecimiento meteórico de más de 200 veces lo que implica un mayor consumo de electricidad.

Lo cual también genera un difícil reto, pues al estado ya se le está acabando la capacidad eléctrica por el nulo crecimiento de la infraestructura.

Con esto, al ya de por sí presionado sistema eléctrico del estado se le está “enchufando” un consumidor nuevo y diferente al de la vivienda, comercio e industria, por lo que expertos llaman a fortalecer el sistema de generación y transmisión de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a fin de prevenir sobrecargas y apagones, sobre todo en sectores donde cada vez hay más autos eléctricos.

Si bien actualmente, la demanda de luz de los coches eléctricos no representa un gran porcentaje de todo el consumo de energía del estado, esta sí está subiendo vertiginosamente pues el número de unidades este tipo registra una tasa de casi 90% de crecimiento anual en los últimos 10 años.

Según datos del Instituto de Control Vehicular del estado, en el 2016, en la urbe regia había 48 autos eléctricos, pero al cierre de mayo pasado sumaban 11,199 que es un 23,000% de aumento.

De mantenerse la tasa anual de crecimiento de 86% anual, para el 2030, en Nuevo León habría 247,965 coches eléctricos.

Eduardo Sánchez, consultor en energía y sostenibilidad, dijo que así como la industria, los autos eléctricos también son un “reto” para el estado mexicano pues se espera que continúen al alza ya que no son “una moda” sino la evidencia de que, al igual que el mundo y el país, Nuevo León también está en la ruta de transición hacia la electromovilidad.

“El hecho de que se incorporen más y más vehículos eléctricos se supone un reto en materia de planeación eléctrica o la infraestructura para poder atender esa esa demanda.

“Si no se gestiona bien o no se tiene identificado dónde está creciendo esa demanda que principalmente va a ser en zonas residenciales, puede que estemos enfrentando retos en el corto plazo, si no se gestiona bien esta nueva demanda, puede haber sobrecarga en esas zonas”, explicó el experto.

Según expertos del sector energético y armadoras de autos eléctricos, un auto de esta modalidad consume al día entre 15 y 20 kilowatts hora (kWh) al día por lo que el promedio es 15 kWh al día.

Cada hora, un auto gasta 0.62 kWh por lo que multiplicado por los 11,194 vehículos existentes da 6,999 kwh por hora que equivalen casi a 7 megawatts por hora MW/h.

Esta cantidad es apenas el 0.13% de todo el consumo de energía de Nuevo León que es de 5,300 MW/h al día.

En el 2030, con los 247,965 autos prospectados, el consumo sería de casi 154 MW/h al día.

“Cada vehículo eléctrico puede llegar a consumir entre 10 y 20 kilowatts al día, si se usa regularmente los puntos de carga que son a nivel residencial, están catalogados como nivel dos, van desde los cinco kilowatts hasta los 20 kilowatts, más o menos con horas o periodos de carga desde entre dos, cuatro hasta 10 horas”, añadió Sánchez.

El pasado lunes 30 de junio, INFO7 dio a conocer que a Nuevo León le quedan tan poco como tres años de energía eléctrica, pues produce 6,000 MW/h al día de electricidad y consume 5,300 MW/h al día lo que que deja un margen de 12% con lo que se acerca al margen crítico que es de entre 6% y 11 por ciento.

Con información de elhorizonte.mx