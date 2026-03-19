Agresión a guardia en Valle Poniente podría resolverse en acuerdo

El fiscal Javier Flores Saldívar explicó que el caso se encuentra aún en fase inicial, con la recopilación de pruebas y dictámenes periciales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Fiscalía General de Justicia del Estado continúa con la integración de la carpeta de investigación por la agresión física y verbal contra un guardia de seguridad en el fraccionamiento El Aguacatal, en la zona de Valle Poniente, en el municipio de Santa Catarina.

En entrevista, el fiscal general, Javier Flores Saldívar, explicó que el caso se encuentra aún en fase inicial, con la recopilación de pruebas y dictámenes periciales.

“La verdad es que se está integrando, son las diligencias previas, exámenes psicológicos, exámenes médicos y comenzar a integrar la carpeta”, detalló.

El fiscal subrayó que, conforme a la política de persecución penal vigente, se contempla la posibilidad de mecanismos alternos para la resolución del conflicto.

“Siempre, con motivo de la política de persecución penal que se tiene, se buscan las salidas alternativas al proceso”, indicó.

En ese sentido, reiteró que se analiza un posible acercamiento entre las partes involucradas.

“Se trataría de actualizar a ver si hay algún acercamiento entre ambas partes y si pudiera haber un acuerdo reparatorio o una situación de salida alterna”, añadió.

Respecto a versiones que señalan que el presunto agresor tendría experiencia como boxeador, Flores Saldívar aclaró que esto no modifica la tipificación del delito, aunque sí podría influir en la sanción.

“No, realmente… su experticia en alguna arte marcial o de boxeador únicamente tendría efecto en cuanto a la penalización más alta dentro de los mínimos y máximos que marca la ley”, explicó.

Sobre la situación jurídica del implicado, el fiscal confirmó que no ha sido detenido hasta el momento.

“No, no. Acuérdese que hay términos de flagrancia y todo y en todo caso sería una orden”, señaló.

Asimismo, indicó que la víctima ya habría presentado la denuncia correspondiente ante la autoridad.

“Se tiene conocimiento que se interpuso y son delitos que se persiguen a instancia de parte”, precisó.

En cuanto a las posibles sanciones, el titular de la Fiscalía reiteró que estas dependerán de la gravedad de las lesiones ocasionadas.

“Depende de las lesiones, podrían fluctuar ahí entre seis meses y tres años de prisión”, puntualizó.

El caso, que fue captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, ha generado indignación entre la ciudadanía, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y definir la vía legal que seguirá el proceso.