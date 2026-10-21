Advierten riesgos del uso de antitusivos para drogarse

En el estado, en las últimas semanas, se han dado al menos dos reportes de menores intoxicados, al ingerir sustancias presuntamente relacionadas con drogas

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Los antitusivos, una nueva forma de droga para los jóvenes, con un frasco de medicamento, supuestamente tienen la felicidad y paz al alcance de sus manos, sin saber que se trata de una bomba de tiempo.

Advierten sobre afectaciones al cerebro y al sistema nervioso

Este tipo de medicamentos en jarabes, principalmente afecta al cerebro y al sistema nervioso.

Puede generar desde procesos de adicción, sobre todo cuando se consume o se combina con algunas sustancias; no puede generar alteraciones en el ritmo cardiaco; por ejemplo, una de ellas sería taquicardia, aumenta la presión arterial y, pues, sigue; aunque una persona no tuviera previamente la enfermedad, podría desarrollarla al estar expuesta, de manera constante, a este tipo de medicamentos.

Pudiera generar generalmente presión respiratoria, es decir, que afecta ya su sistema nervioso central, alteraciones en la respiración; se puede llevar a algún, en situaciones más graves, inclusive la muerte.

Llaman a padres a mantener supervisión sobre los jóvenes

En el estado, en las últimas semanas, se han dado al menos dos reportes de menores intoxicados, al ingerir sustancias presuntamente relacionadas con drogas, por lo que el llamado, se dirige a los padres, para mantener bajo supervisión a los jóvenes.

En México, no existe una prohibición federal general que impida vender cualquier tipo de medicamento a un menor de edad, únicamente aquellos que requieren receta médica.