Alerta a padres de familia intoxicación con fármacos para la tos

De una forma sencilla y rápida, es como los menores pueden comprar un medicamento y comenzar a experimentar, creando sus propios relajantes

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El sentirse desconectados, somnolientos o en un estado de relajación, es atractivo para los jóvenes, las drogas puede que sean aún más.

Sin embargo, muchas veces las consecuencias pueden ser fatales.

Desde gomitas, pastillas y ahora la nueva forma, en bebidas.

La forma de uso es innovadora y pasa desapercibida, además que su compra es más que sencilla.

Los menores pueden comprar un medicamento y comenzar a experimentar, creando sus propios relajantes, los cuales los pueden llevar a la muerte.

Los antitusivos, es la nueva preocupación de padres de familia y docentes al ser el reciente uso de los jóvenes para sentir los efectos de la droga.

Esta nueva modalidad es una forma innovadora de intoxicación entre los jóvenes.

Los antitusivos, relajan el sistema nervioso, hacen que el cerebro prohíba reflejos. En dosis diversas a las recomendadas, puede causar efectos disociativos y alucinaciones, deprimiendo la función cerebral, entre ellas la de controlar la respiración y la función cardíaca, los efectos pueden durar hasta seis horas.

Las afectaciones no van solo de sentirse tranquilo, o somnoliento, sino pueden causar la muerte, las consecuencias son graves.