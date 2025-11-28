Nuevo León recibirá hasta 2 mil mdp para el Mundial 2026

La presidenta confirmó recursos millonarios para las sedes del Mundial, destinados a movilidad; NL prevé usar el apoyo para camiones y obra pública durable.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó una inversión federal de entre 1,500 y 2 mil millones de pesos para Nuevo León, por su participación como sede del Mundial de Futbol 2026. La misma cantidad será asignada a las otras dos sedes: Ciudad de México y Jalisco. La mandataria señaló que el presupuesto estará orientado exclusivamente al rubro de Movilidad, con el fin de fortalecer el transporte público en cada entidad.

El anuncio se realizó durante La Mañanera, donde estuvo presenté el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y de Jalisco, Pablo Lemus, además de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, quienes presentaron los avances en infraestructura relacionados con la justa mundialista. Sheinbaum recordó que el apoyo estaba comprometido, pero no pudo entregarse este año; sin embargo, aseguró que será cumplido durante el próximo.

“Mi compromiso fue aportar entre mil 500 y 2 mil millones para cada entidad, destinados a infraestructura: para el Metro en Monterrey y, en general, para transporte público y movilidad. Este año no se materializó, pero se otorgará el próximo”, explicó, destacando que en el caso de Nuevo León será específicamente para las líneas 4 y 6.

Samuel García afirma que Nuevo León será 'la sede más norteña'

El gobernador Samuel García agradeció el respaldo del Gobierno federal y afirmó que Nuevo León será “la sede más norteña” del Mundial. Reiteró que no habrá gastos superfluos y que toda obra quedará como infraestructura permanente. Detalló que parte de los recursos se destinará a apoyar la fabricación de camiones en el estado, generando empleos y fortaleciendo la industria local.

García agregó que, además del apoyo para movilidad, la Federación impulsa el proyecto del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, que pasará por territorio nuevoleonés. Aunque no estará listo para 2026, aseguró que presentará avances importantes para 2027.

Nuevo León reforzará seguridad para el Mundial: Samuel

El mandatario estatal también reconoció la colaboración federal en materia de Seguridad, lo que —dijo— ha permitido reducir 81% los delitos en 2025. Afirmó que el estado llegará “blindado” al Mundial, gracias a nuevos destacamentos, 10 helicópteros, dos Black Hawk, una división blindada, patrullas y una renovada fuerza carretera.

Enumeró avances como el nuevo Cuartel General de Fuerza Civil, la incorporación de 7 mil policías, más helicópteros, unidades Black Mamba, mil 200 patrullas y 16 nuevos destacamentos, con lo que aseguró que habrá paz y estabilidad durante el evento deportivo.