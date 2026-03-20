Acusan a pareja de robo agravado y posesión de drogas

Los detenidos son investigados tras ser señalados por cometer robos en casas habitación, principalmente donde residían adultos mayores, en San Nicolás

Se confirmó que la pareja detenida en calles de la colonia Lagrange en el municipio de San Nicolás con dosis de droga, enfrenta cargos por el delito de robo agravado.

Saúl “N", de 28 años, y Zulema “N”, de 35, fueron detenidos por elementos de la Secretaría Pública de San Nicolás por delitos contra la salud, quedando a disposición de un Agente del Ministerio Público especializado en Narcomenudeo. Durante la inspección, los oficiales aseguraron dosis de droga entre las pertenencias de la pareja.

Tras su identificación, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplieron una orden de aprehensión por robo agravado, luego de que vecinos del centro de San Nicolás señalaran que la pareja cometía robos en casas habitación, principalmente donde residían adultos mayores.

Cabe señalar que, hasta el momento solo hay una denuncia formal en su contra.

La carpeta de investigación indica que el delito de robo agravado ocurrió el 15 de marzo de 2026 en una vivienda ubicada en la calle José María Pino Suárez, en el Centro de San Nicolás.

Según el Agente del Ministerio Público, los detenidos ingresaron de forma violenta y sin autorización, causando daños a la propiedad y sustrajeron una pantalla, una estufa y diversos artículos de valor, para luego huir con rumbo desconocido, aunque quedaron grabados por cámaras de videovigilancia de domicilios vecinos.

Posteriormente, el 18 de marzo de 2026, detectives de la AEI realizaron un cateo en una vivienda de la calle Las Mañanitas, en la colonia Roble, en el mismo municipio.

La acción resultó positiva, logrando el aseguramiento de un arma de fuego larga, casquillos, dosis de narcótico y otros objetos relacionados con el narcomenudeo y consumo de sustancias ilícitas.

Las autoridades mantienen bajo investigación a Saúl “N” y Zulema “N” mientras se integran más pruebas sobre su presunta participación en otros delitos similares en la zona.