Caen presuntos narcomenudistas; los investigan por robos

Los detenidos son investigados como posibles responsables de robos a casa habitación cometidos contra adultos mayores en el centro de San Nicolás

La Policía de San Nicolás de los Garza detuvo a un hombre y una mujer cuando presuntamente realizaban la venta de dosis de droga en la vía pública; además, ambos son investigados como posibles responsables de robos a casa habitación cometidos contra adultos mayores en el centro del municipio, hechos que han sido evidenciados en redes sociales.

La detención ocurrió alrededor de las 22:00 horas del 15 de marzo, en el cruce de las calles Peregrina y Farolito, en la colonia Roble, donde policías municipales detectaron a dos personas intercambiando envoltorios de aluminio por dinero en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Saúl Alejandro “L.”, de 28 años, y Zulema Guadalupe “E.”, de 34, ambos con domicilio en el centro de San Nicolás.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia por la calle Peregrina cuando observaron a la pareja intercambiando varios envoltorios de aluminio; posteriormente la mujer entregó dinero al hombre, lo que levantó sospechas.

Al aproximarse e inspeccionar uno de los envoltorios, los elementos detectaron que presentaba características de la droga conocida como cristal, por lo que procedieron a realizar una revisión corporal a ambos.

Durante la inspección, a la mujer le fueron asegurados seis envoltorios de aluminio con presunta droga y dos billetes de 500 pesos, mientras que al hombre le encontraron otros seis envoltorios con características similares al cristal, dos billetes de 500 pesos y un teléfono celular.

Ante estos hechos, ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal y continuará con las investigaciones, ya que también son señalados como presuntos implicados en robos a viviendas de adultos mayores registrados recientemente en el centro del municipio.