Acusa PAN de ineficiente a AyD por aumento en fugas

Pero lo más importante es cómo ha venido incrementándose el agua no cobrada. Este gobierno recibió un 31% de agua no cobrada y hoy tiene el 41% del total del agua es no cobrada. Eso significa que hay más fugas y hay más gente colgada de las redes de agua y drenaje.

Eso (refleja) la ineficiencia de Agua y Drenaje y por eso querían aumentar las cuotas hasta un 50%, dijo De la Fuente.