Luchará Guidi Kawas por su candidatura en Linares

Luego de que la Sala Regional Monterrey tumbara a Guadalupe Guidi Kawas como candidata a la alcaldía de Linares por Movimiento Ciudadano, la aspirante aseguró que luchará por que su candidatura se mantenga.

El motivo de la revocación de su candidatura fue ya que Guidi Kawas no solicitó licencia a su puesto como diputada, sin embargo, ella sostuvo que esto lo hizo para garantizar la democracia dentro del Congreso del Estado.

“Si fuera solo un proyecto personal hubiera solicitado licencia, pero no puedo dejar que el PRIAN secuestre el Congreso para tener el control de las Instituciones y seguir con sus actos de corrupción.

“Mi interés en participar es para quitar a la mafia del poder que ha hecho el PAN aquí en Linares, y que ahora unidos con el PRI, llevan 9 años y no se ven resultados. No hay desarrollo económico, no hay inversión, hay inseguridad y las calles están llenas de baches”, dijo la emecista.

Anteriormente, Guidi Kawas y su equipo enviaron una interpretación de la ley Electoral al Tribunal Estatal Electoral (TEE), en donde aseguraban que ella al ser diputada plurinominal no fue electa por los habitantes de linares y no percibía un salario proveniente de los mismos, por lo cual no necesitaba pedir una licencia a su cargo.

Dicha interpretación fue aceptada por el tribunal, sin embargo, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó tumbar su candidatura, ya que consideró que sí tenía que separarse de su cargo para contender por la alcaldía de Linares.

